Lekkoatleci KL Lumel Zielona Góra z dobrej strony zaprezentowali się podczas Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20, które odbyły się we Wrocławiu. Najlepiej spośród zawodników klubu spisał się Błażej Rudnik, który z czwartym wynikiem awansował do finału biegu na 60 metrów. Pozostali zawodnicy zajęli niższe lokaty, ale ustanowili nowe rekordy życiowe, co cieszy trenera Sławomira Landyszkowskiego: