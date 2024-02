Piłkarze wodni Alfy Gorzów pokonali AZS UW Warszawa 9:6 w finale rozgrywanego w Gorzowie turnieju o Puchar Polski i po raz pierwszy w historii klubu sięgnęli po to trofeum.

Gorzowianie prowadzili niemal od początku: wynik otworzył już w pierwszej minucie Piotr Michalski i od tego momentu gospodarze nie pozwolili ekipie ze stolicy choćby na wyrównanie:

Zawodnicy Alfy zgarnęli też trofea indywidualne. Najlepszym bramkarzem został wybrany Michaił Jazerski a najlepszym zawodnikiem turnieju Piotr Michalski. Dodajmy, że to pierwszy od 29 lat Puchar Polski dla gorzowskich piłkarzy wodni. W 1995 roku zdobyli go waterpoliści Stilonu. Ponadto po raz pierwszy od 1997 i triumfu siatkarzy Stilonu, Puchar Polski zdobyła jakakolwiek gorzowska drużyna w grach zespołowych. W kolejnych latach nie udawało się to m.in. koszykarkom, piłkarzom ręcznym czy unihokeistom.