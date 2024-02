Muzeum Powstania Warszawskiego przyjmuje zgłoszenia do konkursu filmowego „#63sekundy”. Konkurs skierowany jest do ludzi młodych. Polega na nakręceniu 63-sekundowego filmu, w którym znajdzie się odpowiedź na pytanie: co niewidoczne, a jednak ważne?

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że technika nakręcenia filmu jest dowolna. Liczy się pomysł – jak najciekawiej odpowiedzieć na konkursowe pytanie. . „Powstańcy warszawscy chcą przekazać młodym ludziom opowieść o tym co jest w życiu ważne. My postanowiliśmy odwrócić tę sytuację i młodych ludzi pytamy o to co samo. Pytamy o to jak oni widzą te kwestię, chcemy żeby pokazali nam swoją perspektywę” – powiedział Jan Ołdakowski.

Ambasador konkursu, influencer Kacper Zembrzucki podkreśla, że konkurs jest świetną okazją do sprawdzenia swoich sił w zabawie z krótkim formatem. Wygrana, może być także przepustką do filmowej przyszłości: „Warto wziąć udział w konkursie, zwłaszcza jesteśmy zainteresowani tematami filmowymi. To będzie szlifowanie talentu, będziemy pod okiem jury. Dowiemy się co było fajne, a co trzeba doszlifować, żeby było jak diament” – powiedział Kacper Zebmrzucki.

Uczestnicy mogą mieć od 15 do 22 lat. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 11 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej 1944.pl.