Aktor Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Jan Mierzyński prowadzi w Strzelcach Krajeńskich Seniorski Teatr 70 +.

Aktorzy amatorzy pod jego bacznym okiem biorą udział w próbach do spektakli, wymieniają poglądy na temat tworzonych postaci i wszystkich innych spraw tego świata. Dyskutują, żartują i przynajmniej raz w tygodniu kilka godzin mogą być razem. To prawdziwy teatr życia.

Mają też ambicje czysto artystyczne. Niedawno powstałą idea, by spektakle zaprezentować poza granicami kraju. Wybierają się do Wiednia i chcą wystąpić przed tamtejszą Polonią. Chęci wielkie , tylko jak zwykle brakuje pieniędzy. Ale i na to są sposoby np. bal charytatywny z którego dochód jest przeznaczony na zakup kostiumów i przygotowanie scenografii.