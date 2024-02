Gmina Żary ogłosiła konkurs na autorski projekt znaku graficznego społeczności wiejskiej. Prace można przesyłać do 8 marca. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony.

Plebiscyt kierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy. – To jeden ze sposobów na wzmacnianie tożsamości z regionem. Zapraszamy wszystkich chętnych do integracji i przedstawiania własnych pomysłów – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu są w regulaminie, który znaleźć można na gminnej stronie internetowej – mówi wójt Mrożek:

Dodajmy, że logo gminy będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych.