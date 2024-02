Dziś w kalendarzu przypada Dzień Pozytywnego Myślenia. Warto więc rozpocząć poranek pozytywnie i sprawić, że cały dzień będzie przez nas widziany w ciepłych barwach. Bo to od nas zależy jego kształt i kolory. A tym, czy widzimy szklankę do połowy pustą, czy pełną świadczy nasze nastawienie do życia.

Pomysłodawcą przypadającego dziś święta jest amerykańska psycholożka Kirsten Harrell, zajmująca się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie oraz proces leczenia. Eksperci bowiem twierdzą, że pozytywne myślenie może zdziałać więcej, niż nam się wydaje. Co więcej, już samo obcowanie z ludźmi o pozytywnym nastawieniu do życia sprawia, że i my dostrzegamy więcej plusów i pozytywów wokół siebie. – Dobrze się wyspać, zjeść obfite śniadanie, a potem doświadczać wśród innych – mówią Lubuszanie: