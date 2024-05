Mateusz Surwiło zajął pierwsze miejsce w finale B na 200 m z dobrym czasem 41,26 sek. podczas mistrzostw świata w parakajakarstwie, które odbyły się w Szeged na Węgrzech.

Ostatecznie zawodnik Startu Zielona Góra uplasował się na 9 miejscu, zaledwie 0,15 sek. zabrakło mu do zakwalifikowania się do finału. W czerwcu przed Mateuszem występ w mistrzostwach Europy również w Szeged. Będzie to ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Paraolimpijskimi Paryż 2024: