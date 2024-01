Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji chce wymienić telebimy na stadionie żużlowym.

Te, które są teraz, działają od 14 lat i – jak mówi dyrektor OSIR-u Włodzimierz Rój – już w ubiegłym roku były obawy czy uda się je odpalić:

Nowe telebimy miałyby prezentować już całkiem inną jakość:

Koszt wymiany obu telebimów to 400 tys. zł. Radni zadeklarowali, że z pieniędzy, które co roku prezydent przekazuje na realizację zgłaszanych przez nich inwestycji dołożą 300 tyś. Jeśli znajdzie się jeszcze 100 tys., to OSiR wymieni 2 telebimy jeśli nie, to nowy będzie tylko jeden.

Jeśli uda się pozyskać środki, wymiana telebimów odbędzie się w maju.