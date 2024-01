W Niemczech rozpoczął się kolejny ogólnokrajowy strajk maszynistów. To najdłuższy protest w historii Kolei Niemieckich, który w ocenie ekspertów uderzy także w rodzimy przemysł. Jako pierwsze stanęły pociągi towarowe – potwierdził rzecznik niemieckiego związku zawodowego maszynistów (GDL). W nocy z wtorku na środę (23/24 stycznia) do strajku przyłączyli się maszyniści pociągów pasażerskich.

Strajk, zorganizowany przez GDL, ma potrwać do poniedziałku wieczorem (29 stycznia). Przyczyną akcji jest spór płacowy między związkowcami a pracodawcą – Deutsche Bahn (DB).

Jak ogłosiły we wtorek koleje Deutsche Bahn, dla pasażerów udostępniono w internecie zastępczy „awaryjny” rozkład jazdy, obejmujący połączenia dalekobieżne i regionalne. Podczas poprzedniego strajku GDL, który odbył się na początku stycznia, odwołano większość połączeń dalekobieżnych – w trasę wyruszył tylko jeden na pięć pociągów dalekobieżnych.

– Ze względu na ograniczenia zalecamy, aby podczas podróży dalekobieżnych DB zawsze rezerwować miejsce z wyprzedzeniem

– poinformował rzecznik Deutsche Bahn, podkreślając, że „znaczne ograniczona liczba połączeń” dotyczy także pociągów regionalnych.

Deutsche Bahn potwierdziły, że stoi wiele pociągów towarowych, które w związku z tym nie dotrą do miejsc docelowych. Wpłynie to na „europejski ruch towarowy – przez Alpy, Polskę, trasy do Skandynawii, a także porty morskie w Holandii czy Belgii” – wyjaśnił rzecznik. Jak dodał, wiele towarów zostanie zastępczo przewiezionych transportem drogowym.

– Zapowiadany na sześć dni strajk na kolei obciąża logistykę transportu w Niemczech i w Europie, a tym samym także przedsiębiorstwa niemieckiej branży motoryzacyjnej

– potwierdziło Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), podobnie jak przedstawiciele branży chemicznej, również w znacznym stopniu obsługiwanej przez transport kolejowy.

Co z polskimi pasażerami

Strajk Związku Niemieckich Maszynistów GDL oznacza też utrudnienia dla podróżujących z Polski. Wiele pociągów do Berlina zostało odwołanych. Biuro prasowe PKP Intercity poinformowało o zapewnieniu transportu zastępczego.

Z powodu strajku związku zawodowego GDL w Niemczech od środy 24 stycznia do poniedziałku 29 stycznia, połączenia kolejowe łączące Polskę z Niemcami będą kursowały według zmienionej organizacji ruchu. Więcej informacji na temat zmian w kursowaniu pociągów:https://t.co/xmC8fI30kv pic.twitter.com/2tuy9J8iVh — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) January 22, 2024

Więcej informacji o zmianach w kursowaniu pociągów znajdziecie na stronie >>www.intercity.pl/pl/<<.

Rozpoczęty we wtorek strajk na kolei jest czwartym i najdłuższym jak do tej pory protestem związku maszynistów. Oprócz żądań finansowych spór zbiorowy toczy się przede wszystkim wokół kwestii skrócenia tygodniowego czasu pracy pracowników zmianowych przy zachowaniu wynagrodzenia na niezmienionym poziomie.