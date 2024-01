Zaledwie jedna trzecia kobiet w Polsce zgłasza się na profilaktyczną mammografię. Jest to badanie, które pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium, kiedy możliwe jest całkowite wyleczenie.

Jednak mimo wielu akcji informacyjnych, zbyt mało Polek korzysta z bezpłatnych badań, które mogą uratować życie – powiedziała IAR doktor Joanna Streb, konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii klinicznej w Małopolsce. „Smutne jest to, że są pacjentki, które zgłaszają się w czwartym stopniu zaawansowania, kiedy rak jest już w rozsiewie, albo widać guz gołym okiem, a na to trzeba czasu” – stwierdziła. Podkreśliła, że w wyniku badań przesiewowych jest możliwość wykrycia wczesnych zmian, a to daje to szansę na całkowite wyleczenie.

W ubiegłym roku ministerstwo zdrowia rozszerzyło „Program profilaktyki raka piersi”. Bezpłatną mammografię mogą wykonać kobiety w wieku 45-74 lat.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u pań. Każdego roku około 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma ten typ nowotworu. W Polsce z powodu raka piersi co roku umiera siedem tysięcy kobiet.