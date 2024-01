Spis treści 1. Sejm i Senat otwarte dla zwiedzających z okacji Dnia Babci i Dziadka

Dziś (21 stycznia) przypada Dzień Babci, a jutro (22 stycznia) jest obchodzony Dzień Dziadka. To dwie wyjątkowe osoby, które często w znacznym stopniu kształtują swoje wnuki.

Wspomnienia budowane razem z nimi towarzyszą wnukom w późniejszej drodze życiowej, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy ich zabraknie. Dlatego tak ważne jest, aby doceniać każdy dzień z nimi spędzony. Z okazji święta wszystkich babć i dziadków warto przypomnieć im, jak wiele dla nas znaczą.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to doskonała okazja, by podziękować za czas poświęcony wnukom, wspólną zabawę, przekazaną wiedzę, a także za troskę, opiekę, a przede wszystkim za ich obecność. Zazwyczaj w te dni najmłodsi zapraszają dziadków na okolicznościowe przedstawienia w przedszkolach i szkołach, składają życzenia, wręczają laurki, kwiaty i drobne upominki.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to często pretekst, by powspominać ze starszymi wnukami dawne lata, pooglądać zdjęcia i spędzić razem czas.

Obchody Dnia Babci

Obchody Dnia Babci zostały zapoczątkowane w Polsce w 1964 roku, z inicjatywy tygodnika „Kobieta i Życie”, który zamieścił zdjęcie starszej, siwej pani w fotelu, robiącej na drutach i zaapelował o uhonorowanie wszystkich babć.

W kolejnych latach pomysł podchwyciły inne czasopisma, a w 1967 roku warszawski „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia Dniem Babci. Wtedy też świętowanie zaczęło się w całej Polsce. Natomiast Dzień Dziadka stał się popularny w naszym kraju w latach 80-tych za sprawą amerykańskiej tradycji. Obecnie oba święta są najczęściej łączone. Święto dziadków znane jest również w innych krajach.

W tym samym dniu co Polacy, Dzień Babci obchodzi się w Bułgarii i Brazylii. W innych krajach przypada on w innych terminach. W Hiszpanii – 26 lipca. W Japonii celebruje się Dzień Szacunku Dla Starszych, przypadający 14 września. Jest on również uznany za święto narodowe, wolne od pracy. Natomiast francuski Dzień Babci jest obchodzony w pierwszą niedzielę marca, obowiązkowo z „Kawą Babci”, czyli „Café Grand Mere”. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii jest obchodzony Narodowy Dzień Dziadków – National Grandparents Day. W USA i Kanadzie przypada on w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które obchodzi się w pierwszy poniedziałek września. W szkołach, kościołach oraz domach spokojnej starości organizowane są dedykowane spotkania, mające uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom. W ten sposób najmłodsi uczą się również szacunku do starszych.

W Wielkiej Brytanii świętuje się w pierwszą niedzielę października. Dzień ten ma swój oficjalny hymn – „Piosenka dla Babci i Dziadka” – „A Song for Grandma and Grandpa”, a symbolem święta jest niezapominajka. Na przestrzeni lat zmieniła się sytuacja seniorów.



Babcie i dziadkowie coraz bardziej aktywni

Obecnie babcie i dziadkowie coraz rzadziej spędzają czas w domu. Według statystyk, starsi ludzie są aktywni na wielu polach. Osoby po 60. roku życia chętnie uczestniczą w zajęciach różnych grup artystycznych (co dziewiąta osoba), spotkaniach kół i grup (co trzecia osoba), a także różnego rodzaju kursach (11 procent), korzystają też z ofert bibliotek publicznych (12 procent).

Z badań wynika, że z babcią lub dziadkiem wnuki najczęściej chodzą na spacery, prowadzą rozmowy i uczestniczą w grach i zabawach. Zawdzięczają im też wspólne zajęcia, jak: pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie, oglądanie rodzinnych pamiątek i zdjęć, a czasem wycieczki i podróże. Psychologowie podkreślają, że od dziadków nie tylko można otrzymać bezinteresowną i bezgraniczną miłość, ale także wiele się nauczyć. Od nich wnuki dowiadują się o pewnych przekazach rodzinnych, o zwyczajach, historii rodziny. Dzięki temu zyskują poczucie przynależności do szerszej grupy rodzinnej, co pozytywnie wpływa na ich samoocenę, rozwój tożsamości i ułatwia odnalezienie swojego miejsca w świecie.

Czy dziadkowie rozpieszczają wnuki?

Powszechnie uważa się, że seniorzy rozpieszczają wnuki, pozwalając im niemal na wszystko. To dlatego, że mają dla nich więcej czasu i więcej cierpliwości niż rodzice, nie muszą ponadto zachowywać pewnych granic, egzekwować zadań i wymagać.

Dziadkowie uzupełniają rodziców, wzbogacając i stabilizując świat dziecka. Eksperci uważają, że miłość, uwaga i zainteresowanie, które wnuki otrzymują od dziadków, są bezcenne. Zaznaczają przy tym, że wychowaniem dzieci powinni zajmować się rodzice. Relacja dziadkowie – wnuki jest, jak każda relacja, dwustronna.

Korzyści z niej mają także dziadkowie. Współcześnie wnuki często wprowadzają seniorów w świat nowych technologii, tłumaczą zasady funkcjonowania telefonów, tabletów i innych gadżetów. Dzięki dobrym relacjom z dziadkami, wnuki uczą się budowania dobrych i mądrych, innych więzi w swoim życiu.

Babcie i dziadkowie bezcenni dla rozwoju dziecka

Zdaniem psychologów babcie są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Często mają dla wnuków więcej czasu niż rodzice, są też bardziej cierpliwe i wyrozumiałe.

Reporterka Radia Katowice pytała najmłodszych z siemianowickiego przedszkola „Strefa Malucha”, czego życzą swoim babciom: