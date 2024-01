Nie żyje śpiewaczka operowa Ewa Podleś. Poinformował o tym w mediach społecznościowych dwutygodnik „Ruch Muzyczny”, powołując się na córkę Jerzego Marchwińskiego – pianisty, wieloletniego życiowego i scenicznego partnera śpiewaczki. Artystka miała 71 lat.

Ewa Podleś w audycji Cafe „Muza” w radiowej Dwójce, wyemitowanej w maju 2022 roku, mówiła, że w muzyce dla niej najważniejsze jest spełnienie, dążenie do perfekcji i tego, żeby dla niej samej wykonanie było jak najlepsze. Zaznaczyła, że nie żyje po to, żeby śpiewać, tylko śpiewa po to, żeby żyć. „To jest w końcu mój zawód, który ja chcę wykonywać jak najlepiej potrafię” – podkreśliła. Dodała, że na scenie trzeba dawać z siebie wszystko.

Pianista Jerzy Marchwiński mówił w audycji, że jego żona i on sam nie mieli alternatywy w wyborze zawodu. „Zrealizowaliśmy to, po co narodziliśmy się na tym świecie” – powiedział. Jerzy Marchwiński zmarł 7 listopada.

Ewa Podleś – sylwetka

Ewa Podleś ukończyła Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Była laureatką wielu międzynarodowych konkursów, między innymi Konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Możliwości głosowe pozwalały artystce na wykonywanie repertuaru od baroku aż do współczesności, na najbardziej prestiżowych scenach operowych i koncertowych świata, takich jak La Scala, MET, Covent Garden, Carnegie Hall. Będąc obywatelką świata, wciąż współpracowała jako solistka z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i występowała w wielu ośrodkach muzycznych w Polsce.

Ewa Podleś nagrała wiele płyt, którym przyznano szereg znaczących nagród i wyróżnień. Grupa prestiżowych międzynarodowych krytyków muzycznych Classic FM Magazine zaliczyła Ewę Podleś do 10 najlepszych głosów mezzosopranowych pierwszej dekady XXI wieku, a portal Operaarts do ekskluzywnego grona 100 operowych legend ostatniego półwiecza.

W 2003 roku Ewa Podleś została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 roku otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hodowców Irysów z siedzibą w Nowym Jorku nadało w roku 2002 nazwę „Ewa Podleś” specjalnie na jej cześć wyhodowanej odmianie irysa.

Dziś po 15.00 w Programie 2 Polskiego Radia będzie można wysłuchać audycji, poświęconej artystce.