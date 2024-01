Prokurator Generalny Adam Bodnar powoła w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy ds. Funduszu Sprawiedliwości. Będzie złożony z prokuratorów, którzy przyjrzą się zawiadomieniom i postępowaniom, jakie trafiły do prokuratury w ostatnich latach w tej sprawie.

Jak napisano w komunikacie, zespół będzie badał prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu. Sprawdzony zostanie m.in. kwestia zakupu systemu PEGASUS.

Zespół śledczy będzie sprawdzał, czy Fundusz Sprawiedliwości był zarządzany prawidłowo i czy środki w jego ramach były wydawane zgodnie z prawem i z założeniami.

Przede wszystkim przeanalizuje zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. Chodzi o wszelkie zawiadomienia – zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych. Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu.

Ważnym elementem działań Zespołu będzie kwestia zakupu systemu PEGASUS z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości.