Gmina Żagań rozpoczęła ostatni etap prac modernizacji budynku przedszkola w Bożnowie. W ramach zadania remontowane są trzy sale dla dzieci. Powstaną również place zabaw. Prace realizowane są z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Koszt robót to ponad milion złotych. – To ważne i zarazem konieczne zadanie. Wszystko po to, aby dzieci miały komfortowe warunki pobytu w placówce, ale również myślimy o wygodzie pracy personelu – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Po zakończeniu tych prac będzie to naprawdę piękny i bezpieczny obiekt – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że zakończenie prac przy bożnowskim przedszkolu to czerwiec.