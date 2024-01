Centrum Integracji dla Uchodźców z Ukrainy już otwarte. Celem stworzenia tego miejsca jest integracja uchodźców z Ukrainy z Polakami z Zielonej Góry.

O tym, w jakim celu powstało centrum i jak przebiegał proces tworzenia tego miejsca mówi Marcin Bleszcz z biura zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

Jak podkreśla Katarzyna Mikołajczyk, dyrektor generalny Polskiego Czerwonego Krzyża, uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie organizacji w różnych kwestiach życiowych:

W centrum od poniedziałku do piątku będą odbywać się zajęcia dla dzieci oraz seniorów. – Dorosłych zapraszamy od godziny 9:00 do 13:00, a najmłodszych od 13:00 do 17:00 – mówi Katarzyna Antoniszyn, kierownik i koordynator centrum:

Na otwarciu centrum pojawiło się wielu zielonogórskich seniorów. – Cieszę się, że będę mogła tu przychodzić i spotykać się z innymi ludźmi, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy – podkreśla Bożena Barszczewska, seniorka z Zielonej Góry:

Centrum zostało wybudowane ze środków uzyskanych z krajowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który otrzymał wsparcie finansowe od sponsorów i darczyńców. Koszt inwestycji to 836 tysięcy złotych.