„Książkowy niekalendarz”, to kolejny projekt czytelniczy realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach. Wydarzenie zachęcające do sięgania po książkę organizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

To kolejna już edycja programu książnicy. – To nasza prowokacja do interakcji i dobrej zabawy. Jednocześnie będą to inspiracje czytelnicze nawiązujące między innymi do literackich wydarzeń – mówi Edyta Lachowska z oddziału dla dzieci:

– Za każde wykonane zadanie czytelnik otrzyma pieczątkę. Po zrealizowaniu dwunastu wyzwań uczestnik projektu zostanie nagrodzony imiennym dyplomem – zaznacza żarska bibliotekarka:

Dodajmy, że na najbardziej wytrwałych uczestników czekają niespodzianki. Projekt potrwa do końca roku.