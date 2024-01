Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek po południu do Szwajcarii, gdzie w Davos weźmie udział w 54. Światowym Forum Ekonomicznym. Głównymi tematami obrad będą sposoby zakończenia wojen w Strefie Gazy i w Ukrainie.

Organizatorzy przyznają, że kontekst geopolityczny tegorocznego forum jest dziś trudny, jak nigdy dotąd.

Polskę na Forum reprezentował będzie prezydent Duda, który we wtorek (16 stycznia) spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Tego samego dnia wystąpi podczas dyskusji „Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: Risks and Opportunities”. Weźmie też udział w otwarciu wystawy dotyczącej rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

W środę polski prezydent uczestniczył będzie w dyskusji „Defending Europe’s United Front”. Przeprowadzi rozmowy m.in. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą, prezydentami Chorwacji, Litwy i Łotwy – Andrejem Plenkoviciem, Gitanasem Nausedą i Edgarsem Rinkeviczsem, a także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Na czwartek zaplanowano spotkania z prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Violą Amherd, premierem Mołdawii Dorinem Receanem i prezydentem Singapuru Tharmanem Shanmugaratnamem.

W szwajcarskim kurorcie obradować będą przedstawiciele państw i rządów, w tym ponad 40 ministrów spraw zagranicznych. Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Antony Blinken i doradca prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. W Davos dołączą do kluczowych dla rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy rozmówców: przywódców Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela.

Wśród uczestników będzie też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Chin Li Qiang.

Polski rząd w Davos będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W czwartek weźmie udział w debacie „Russia: What Next?”.

Przed wylotem do Davos prezydent zapowiedział, że podczas Forum – obok kwestii ekonomicznych i współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza – będzie mówił o bezpieczeństwie i sytuacji w Ukrainie. Jak przekazał, będzie zachęcał sojuszników do umacniania wschodniej flanki NATO.

– Uważam to za jedno ze swoich najważniejszych zadań. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polski i jeszcze raz bezpieczeństwo Polski

– podkreślił.