Amerykańska agencja kosmiczna NASA i koncern Lockheed Martin zaprezentowały w Palmdale w Kalifornii eksperymentalny samolot odrzutowy X-59, który ma zbierać dane, by umożliwić ciche, ponaddźwiękowe loty komercyjne.

Przy użyciu X-59 NASA będzie zbierała dane, które mogą „zrewolucjonizować podróże lotnicze” – napisano w piątek w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej amerykańskiej agencji kosmicznej.

Dalsza część tekstu pod tweetem

This week at NASA:

– #Artemis mission updates

– Unveiling our X-59 supersonic plane

– Announcing a climate record

All this and more at https://t.co/JSDausMuVv pic.twitter.com/UIbpeOF0Pr

— NASA (@NASA) January 13, 2024