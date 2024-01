Dziś Niebieski Poniedziałek. To dzień uznawany za najbardziej depresyjny dzień roku. Termin ten wprowadził do obiegu brytyjski psycholog Cliff Arnall i do dziś Blue Monday budzi wiele kontrowersji. Wprawdzie po weekendzie niemal każdy poniedziałek nie jest łatwym startem tygodnia, ale to od nas zależy jego kolor i emocje, które nam w duszy grają.

Co więc robić, aby nie dać się złym emocjom i sprawić, że będzie to dobry czas? Każdy ma swój indywidualny, sprawdzony sposób na walkę z szarością i rutyną. Może po prostu traktować początek tygodnia jak kolejny poniedziałek? – Bądźmy optymistami i cieszmy się z każdego dnia – mówią Lubuszanie: