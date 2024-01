Nowy bus z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych trafił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Pojazd został kupiony ze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowaniu z kasy magistratu.

Auto służyć będzie do przewozu seniorów. Dzięki sfinansowaniu zadania uczestnicy zajęć Dziennego Domu Senior Plus i Dziennego Domu Wsparcia bez problemów będą mogli dotrzeć do placówki. – Naszą rolą jest szeroko rozumiana pomoc seniorom. Miło patrzeć jak widać na ich twarzach zadowolenie, a ten zakup z pewnością prowokuje ich uśmiech – mówi Danuta Nowak zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: