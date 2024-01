Zostało wykonane orzeczenie sądowe, które powinno zostać wykonane; tak jak w odniesieniu do każdej innej osoby — powiedział PAP karnista z UW prof. Piotr Girdwoyń o zatrzymaniu b. ministrów M. Kamińskiego i M. Wąsika. W jego ocenie Pałac Prezydencki nie jest ambasadą czy terenem eksterytorialnym.

Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to jest złamanie wszelkich zasad, wszelkich norm, nie będzie na to zgody pana prezydenta – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta.

– mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta w TV Republika.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim.

Szefowa Kancelarii Prezydenta zwróciła uwagę na antenie Telewizji Republika, że Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani w czasie, kiedy prezydenta nie było w Pałacu Prezydenckim – przebywał w Belwederze na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz przedstawicielami społeczności białoruskiej.

„Kiedy pan prezydent został poinformowany o tym, co dzieje się w Pałacu, chciał natychmiast wracać, a wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej”

– powiedziała Ignaczak-Bandych.

W jej ocenie, złamano zasady państwa prawa i naruszeniem godności państwa polskiego. „To jest złamanie wszelkich zasad, wszelkich norm. Nie będzie na to zgody pana prezydenta” – oświadczyła.

„Reakcja pana prezydenta była taka, że to jest działanie bezprawne, że (Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik) będą pierwszymi więźniami politycznymi i że to jest kara za to, że panowie ministrowie w czasach, kiedy kierowali CBA, wykryli aferę korupcyjną na szczytach państwa, gdy premierem był Donald Tusk. Donald Tusk taką zemstę zapowiedział i takiej zemsty dokonał”