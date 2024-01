Nie żyje Krystyna Jażdżewska, przed laty pracowała w redakcji muzycznej zielonogórskiej rozgłośni Polskiego Radia. Zmarła po długiej chorobie.

W naszej redakcji pracowała przez 10 lat, do 1979 roku. Zajmowała się głównie muzyką ludową, relacjonując wydarzenia związane z folklorem Regionu Kozła. Później przeniosła się do Wrocławia, gdzie trafiła do działu muzycznego Radia Wrocław. Krystyna Jażdżewska miała 79 lat.

Uroczystości pogrzebowe Krystyny Jażdżewskiej odbędą się w najbliższą sobotę (13 stycznia) na cmentarzu komunalnym Zielona Góra – Jędrzychów. Rozpocznie je Msza Święta w intencji zmarłej, odprawiona o godz. 10.30 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Jędrzychowie.