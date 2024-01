Z największą przyjemnością rozpoczynamy nowy muzycznym rok. W gronie polecajek nowe nagrania Dominika Dudka w duecie z Kayah, Natalii Zastępy, Stana Zapalnego, Darii Marx i grupy The Rolling Stones w tanecznym miksie Purple Disco Machine!

DOMINIK DUDEK; KAYAH Na Co Mi To

Miniony 2023 rok był dla Dominika Dudka przełomowy i niezwykle pracowity. Postanowił zakończyć go mocnym uderzeniem – duetem nagranym z ikoną polskiej sceny muzycznej, Kayah. Tym samym spełnił kolejne ze swoich wielkich marzeń. Już jako dziecko zasłuchiwał się w jej płytach 'Kamień’ i 'Zebra’, a 'Nie Ma, Nie Ma Ciebie’ to zdecydowanie jeden z najważniejszych utworów w jego życiu.

– 'Na Co Mi To’ powstało parę lat temu, a sama piosenka miała inne przesłanie. 'Na Co Mi To’ jest piosenką, która powstała kilka lat temu w trudnym momencie mojego życia. Często zastanawiałem się na co mi to wszystko, ta muzyka, tak kariera, przecież i tak nic z tego nie będzie. Myślę, że bardzo wiele osób ma w życiu moment kiedy zadaje sobie właśnie takie pytanie i smutne jest to, że wiele osób w tym momencie rezygnuje.

Kiedy pojawił się pomysł stworzenia duetu, od razu zaproponowałem Kayah. Nie liczyłem za bardzo, że się uda – a jednak. 'Na Co Mi To” nabrało nowego znaczenia i świeżości dzięki Kasi. Pełni w nim rolę mojej mentorki i pokazuje “na co mi to”. Teraz wiem, że w życiu warto jest mieć osobę, która Cię będzie wspierać – nawet samą obecnością – mówi o swoim singlu i współpracy Dudek.

– Dominika zauważyłam już podczas preselekcji do Eurowizji 2023. Miał w sobie to coś, co przyciągnęło moją uwagę i sprawiło, że się nim zainteresowałam. Kiedy nieśmiało wysunął propozycję stworzenia wspólnego numeru, nie zastanawiałam się ani sekundy. Wielokrotnie pytałam go: – no i na co Ci ten duet?, ale nie będę ukrywać, że jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Dominikiem oraz z tego jak brzmi ten numer. Mam nadzieję, że Państwu również się spodoba – powiedziała o duecie Kayah.

'Na Co Mi To’ to dziewiąty utwór Dominika Dudka wydany w 2023 roku. Był to zdecydowanie udany rok, jeśli chodzi o koncerty, ale też obecność w radiach, gdzie single 'Be Good’ oraz 'Idę’ królowały przez długie miesiące, docierając do TOP15 polskiego AirPlaya. Artysta każdą wolną chwilę spędza pracując nad nowymi utworami, bo jak sam mówi, chciałby wydać swój debiutancki album w nadchodzącym 2024 roku.

NATALIA ZASTĘPA Wszystko Jedno

– Chodzi o to, by dać sobie odpocząć i by umieć się cieszyć tym, co się ma – mówi o singlu Artystka.Ta piosenka jest o tym, że choćbyś nie wiem, jak wszystko sobie wymyślił i poukładał, to życie potrafi paskudnie Cię zweryfikować – opowiada Natalia. – Czasem na twojej drodze stanie np. ktoś, kto ma na ciebie inny plan, czasem dasz się przekonać, czasem nie potrafisz odmówić, czasem zbieg okoliczności wepchnie cię w sytuację, z której nie ma wyjście na wcześniej obraną drogę. Ta piosenka przewrotnie nie jest o tym, że jest mi wszystko jedno, ale o tym, że nie na wszystko mam wpływ – a przynajmniej nie na 100%. I że czasem zamiast zadręczać się absurdami życia, można na chwilę się poddać, dać się ponieść, popłynąć z prądem i wypłynąć w dogodnej sytuacji.

Do piosenki powstał klip wg pomysłu Natalii, który w zabawny sposób ilustruje to, jak w jej głowie w chwilach, w których sama najmniej się tego spodziewa, wskutek overthinking potrafią powstawać problemy, które wcale nie są tak prawdziwe, jak się wydaje. Ani takie straszne.

– Czasem z takiego odpuszczenia sobie, wynikają naprawdę fajne rzeczy – dodaje Natalia – dlatego i muzyka, i klip mają pozytywny vibe. Bo tu wcale nie chodzi o naszą przegraną! Chodzi o to, by dać sobie odpocząć i by umieć się cieszyć tym, co się ma.

STAN ZAPALNY Tylko Na Moment

Stan Zapalny promuje swoją EP-kę pt. 'Moje Momenty’, kolejnym singile 'Tylko Na Moment’!

Współautorami utworu 'Tylko Na Moment’ są Carla Fernandes, Damian Skoczyk, Piotr Zborowski, Dominic Buczkowski-Wojtaszek oraz Patryk Kumór, czyli znany kompozytorsko-producencki team Hotel Torino.

’Moje Momenty’ Stana Zapalnego to gatunkowy pop w jego pełnej odsłonie. To zapis doświadczeń z podróży – w tym także tych metaforycznych – z ostatniego roku (2023). Każda z sześciu piosenek opowiada inną, przeżytą przez Stana historię i towarzyszące jej emocje. Niektóre numery mogą wydać Wam się nieco bardziej nostalgiczne niż wcześniejsze produkcje… i słusznie.

DARIA MARX Feelings

Na wielkiej scenie zadebiutowała 2 lata temu, na swoim koncie ma już złotą i platynową płytę, a jej piosenki 'Paranoja’ i 'Never Ending Story’ wielokrotnie podbijały listy przebojów.

W szkole podstawowej dołączyła do chóru, który ukształtował jej głos. Następnie w Katowicach ukończyła szkołę muzyczną, a w wieku 18 lat wyjechała na studia muzyczne do Londynu. Po studiach Daria wróciła do Polski, a jej kariera nabrała rozpędu.

Tym razem mocno zaskoczyła piosenką 'Feelings’.

– Piosenka powstała podczas pandemii w Łaziskach Górnych. Wtedy godzinami siedziałam i produkowałam. Najpierw była melodia, potem tekst, co było wyjątkiem. Zazwyczaj jest odwrotnie – powiedziała Artystka.

THE ROLLINGS STONES Mess It Up [Purple Disco Machine Remix]

Po wydaniu albumu 'The Hackney Diamonds’, który z liczbą ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy był najchętniej kupowaną płytą tygodnia na całym świecie i numerem 1 w 19 krajach, The Rolling Stones prezentują remix najnowszego singla 'Mess It Up’ autorstwa Purple Disco Machine.

Niemiecki producent zyskał miano jednego z najbardziej uniwersalnych artystów na światowej scenie muzycznej. Na przestrzeni całej swojej kariery Purple Disco Machine zgromadził ponad 2 mld streamów, stał się również najlepiej sprzedającym się artystą wszech czasów w amerykańskim sklepie internetowym Beatport. Przygotowywał remiksy dla największych gwiazd na świecie, takich jak Dua Lipa, sir Elton John, Fatboy Slim, Lady Gaga i Ariana Grande i wielu innych. Twórcy chętnie zwracają się do niego, by wprowadził do ich nagrań swój pozytywny styl disco.

Purple Disco Machine otrzymał w tym roku nagrodę Grammy za najlepszy remix. Docenienie jego wersji 'It’s About Damn Time’ Lizzo jest potwierdzeniem wpływu, jaki producent wywarł na dzisiejszą scenę, przywracając disco do głównego nurtu.

’Hackney Diamonds’ to pierwszy album studyjny z premierowym materiałem od czasu wydanego w 2005 r. 'A Bigger Bang’. The Rolling Stones sprzedali łącznie ponad 250 mln albumów na całym świecie.

The Rolling Stones nagrali „Hackney Diamonds” w składzie: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. To pierwsza w dorobku zespołu współpraca z producentem i muzykiem Andrew Wattem.

