W nowym roku będzie kontynuować dobre działania z przeszłości, ale będziemy jednocześnie poprawiać to co było nie do końca przemyślane. Tak o planach na ten rok powiedział szef Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli. – Musimy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców i turystów – mówi Łukasz Kozłowski.

Sezon turystyczny w Nowej Soli rozpocznie się 1 kwietnia.