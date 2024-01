Bezpieczniej na polskich drogach. Ze wstępnych policyjnych statystyk wynika, że w zeszłym roku doszło do niespełna 21 tysięcy wypadków. To o prawie 330 mniej, niż w 2022 roku. W wyniku tych zdarzeń zginęły 1883 osoby. To o 13 mniej, niż rok wcześniej. W okresie świątecznym doszło do 160 wypadków, w których 18 osób zginęło.

Jak mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, także w tym przypadku dane są lepsze od tych z 2022 roku. Wtedy doszło do takiej samej liczby wypadków, ale w 2023 roku było mniej ofiar śmiertelnych – o trzy. W ostatnie święta odnotowano także mniej rannych – o dwie osoby.

Główne przyczyny wypadków to nadal nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa, a także jazda po spożyciu alkoholu. Z policyjnych statystyk wynika, że rośnie liczba zatrzymanych osób, które prowadziły samochód w stanie nietrzeźwości. Tylko w okresie świątecznym prawo jazdy straciło z tego powodu 924 kierujących. To o 56 osób więcej, niż w 2022 roku. Pierwszego stycznia tego roku zatrzymano 356 kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu.

Pełne statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach w 2023 roku będą opublikowane w lutym.