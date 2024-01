Rada Programowa „Radia Zachód” przyjęła stanowisko w sprawie regionalnych rozgłośni radiowych. Domaga się w nim od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza natychmiastowego wycofania decyzji o likwidacji „Radia Zachód” SA i umożliwienia funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Jak czytamy w oświadczeniu:

W państwie demokratycznym nieakceptowalne jest twierdzenie, jakoby działanie niezgodne z przepisami mogło być koniecznym etapem na drodze do sanacji i usprawnienia jakiejkolwiek instytucji. Przemoc jest zawsze złem.

Bożena Ronowicz, przewodnicząca Rady Programowej „Radia Zachód” podkreśla, że regionalna rozgłośnia już od 70 lat działa w województwie lubuskim i jest jedną z najważniejszych instytucji w regionie:

Ponadto Rada Programowa przestrzega, że

podjęta bez merytorycznego i prawnego uzasadnienia decyzja o likwidacji „Radia Zachód” SA jest wstępem do zniszczenia jego dotychczasowego dorobku i drastycznego ograniczenia możliwości rozwoju. Każdy dzień utrzymywania wywołanego nieodpowiedzialnie chaosu to ogromne straty finansowe, które w krótkim czasie spowodują znaczące zubożenie oferty programowej i technologiczny zastój firmy. Mając na uwadze dobrze pojęty interes mieszkańców województwa lubuskiego Rada Programowa Radia Zachód S.A. wzywa do zaprzestania destrukcyjnego działania wobec rozgłośni.