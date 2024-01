Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury w związku z wypowiedzią satyryka Jana Pietrzaka – przekazał PAP w poniedziałek prezes OMZRiK Konrad Dulkowski. W niedzielę w TV Republika Pietrzak powiedział m.in., że „mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie”. Wypowiedź kabareciarza skomentował minister sprawiedliwości Adam Bodnar w mediach społecznościowych.

W niedzielę na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak powiedział:

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić.

– No, to rzeczywiście bardzo mocny żart