Enea Stelmet Zastal ZIelona Góra porażką ze Stalą Ostrów Wielkopolski zakończył I rundę rozgrywek PLK – kończy ją z bilansem 4 zwycięstw i 11 porażek i w II rundzie będzie walczył o utrzymanie w ekstraklasie.

Po dzisiejszym meczu z zespołem z Ostrowa trener David Dedek podsumował samo spotkanie, ale dostawał też pytania o całą rundę.

Zaczęło się od oceny meczu – tu jako główny powód porażki szkoleniowiec podawał kiepski powrót do obrony jego ekipa dała sobie rzucić z kontry niemal 40 punktów!:

Zaskoczeniem meczu było wpuszczenie na parkiet Michała Pluty, który nie grał w Zastalu od wielu tygodni. Dedek stwierdził, że był to „joker, który zmienił przebieg spotkania”:

Pytaliśmy Dedka o transfery – z nimi jest problem, bo jak wiadomo – rynek nie jest zbyt bogaty, Zastal nie ma zbyt dużo pieniędzy, a ciągnie się za nim też kiepska reputacja – agenci nie garną się za bardzo do proponowania klubowi koszykarzy:

Co z Kamaką Hepą – o to pytało RZG – Amerykanin wyjechał do USA po śmierci ojca i w zasadzie nie ma z nim kontaktu:

Na koniec DD podsumował I rundę w wykonaniu swego zespołu. I stwierdził, że przy problemach klubu wynik, jaki zespół osiągnął jest ok: