Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny jest w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji – poinformowała w poniedziałek jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Przez 20 dni nie wiadomo było, co działo się z politykiem.

– napisała rzeczniczka w serwisie X.

Dalsza część tekstu pod postem

Alexei Navalny was found in prison in the village of Kharp in the Yamalo-Nenets Autonomous District

According to the politician's supporters, Navalny was seen by his lawyer today. He is fine. Navalny's associates did not provide details. pic.twitter.com/pzbipT114c

— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2023