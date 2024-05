Z rowerów miejskich korzysta wielu mieszkańców Zielonej Góry. Już za tydzień powrócą one na ulice naszego miasta.

Zielonogórzanie skorzystają z 350 rowerów, rozlokowanych w 40 strefach parkowania. W tym roku jednoślady będą obsługiwane przez nową firmę. Zmienią się także zasady ich użytkowania.

– Najważniejsza informacja dla użytkowników jest taka, że ceny od 2018 roku pozostają bez zmian – mówi Arkadiusz Sobków, kierownik Biura Ruchu Drogowego w zielonogórskim magistracie:

Jak podkreśla kierownik, rowery wypożyczać można na kilka sposobów:

W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie 350 rowerów ustawionych w 40 stacjach. Ich lokalizacje pozostają bez zmian.

Rowery ROOVEE można wypożyczyć na trzy sposoby: poprzez aplikację mobilną, SMS lub kontaktując się z całodobowym Biurem Obsługi Klienta.

Przejazd do 20 minut będzie bezpłatny, od 21 do 60 minut ma kosztować 2 zł, za każdą następną godzinę zapłacimy 4 zł. Opłata będzie naliczana za rozpoczęty czas wypożyczenia. Jeśli użytkownik nie posiada smartfona oraz dostępu do internetu to zarejestrować się w systemie będzie mógł w Visit Zielona Góra – Informacja Turystyczna, ul. Stary Rynek 1, a wypożyczeń dokonywać przez SMS lub kontakt z BOK.

W celu korzystania z rowerów konieczne będzie założenie konta w aplikacji ROOVEE. Zarejestrujemy się przy pomocy aplikacji lub strony internetowej >>https://my.roovee.eu/<<.

Opłatę wstępną – 10 zł, będzie można wykorzystać na przejazdy rowerami. – Ważne jest, że środki wpłacone na konto ROOVEE mogą być wykorzystane w dowolnym momencie i w dowolnej miejscowości, w której obsługujemy system rowerów miejskich – wyjaśnia Weronika Piekarz z Działu Obsługi Klienta i Marketingu firmy Roovee. I dodaje: – W przypadku niewykorzystania środków w ciągu 180 dni od wpłaty zostaną one automatycznie zwrócone na konto bankowe, z którego zostały wpłacone.