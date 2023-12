Waldemar Sługocki, przewodniczący lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej, odebrał nominację na stanowisko wiceministra rozwoju i technologii. Będzie sekretarzem stanu w resorcie zarządzanym przez Krzysztofa Hetmana.

To powrót Waldemara Sługockiego do resortu rozwoju. Wiceministrem był już w latach 2010-2011 oraz w roku 2015. – To wielki zaszczyt i odpowiedzialność – napisał w mediach społecznościowych.

Waldemar Sługocki jest trzecim Lubuszaninem w nowym rządzie. Wcześniej wiceministrem nauki została Maria Mrówczyńska, do tej pory prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast stanowisko wiceministerialne w resorcie edukacji objęła Izabela Ziętka z Gubina, którą rekomendowała Polska 2050.