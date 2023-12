Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych – przewiduje opublikowany we wtorek projekt autopoprawki do ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Zakłada m.in. zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących o 33 proc., czyli o 1 tys. 576,72 zł.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt autopoprawki do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawy okołobudżetowej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu autopoprawki zaproponowano w niej zmianę w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. od dnia 1 stycznia 2024 r.

„Wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 generuje wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r. o 30 proc., co w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost wynagrodzenia średniego co najmniej o 1 500 zł. W związku z powyższym, proponuje się dodanie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przepisu zwiększającego wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela o 1,02308, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 1 576,72 zł”