Walczący o utrzymanie się w III lidze i będący w coraz gorszej sytuacji piłkarze Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański zagrają w niedzielę w meczu 32. kolejki na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław.

Po tym jak z II ligi spadła Skra Częstochowa (właśnie do 3 grupy III ligi) zespół trenera Macieja Góreckiego znalazł się w strefie spadkowej (do IV ligi spadną nie trzy, ale cztery drużyny). Jakby tego było mało niekorzystnie dla Odry ułożyły się wyniki meczów innych zespołów broniących się przed spadkiem. AstroEnergy Warta Gorzów zwyciężyła na wyjeździe z Cariną Gubin 1:0, Gwarek Tarnowskie Góry wygrał na wyjeździe z Karkonoszami Jelenia Góra 3:0, a Unia Turza Śląska pokonała LKS Goczałkowice Zdrój 1:0. Warta z 32 punktami traci do bezpiecznej 14. pozycji aż 5 „oczek”.

Trenera Góreckiego na początku pytaliśmy o styl gry jaki preferuje najbliższy rywali, czyli ekipa z Wrocławia: