Gmina Trzebiel przystąpi do modernizacji oczyszczalni ścieków w Olszynie. Dotychczas funkcjonujący obiekt jest przestarzały i wymaga przebudowy. Wiąże się to również z projektem powstania nowej sieci przesyłowej z Trzebiela do Olszyny.

Urząd otrzymał na ten cel prawie 5 milionów złotych dofinansowania. – To dla nas bardzo ważne zadanie. Tym bardziej cieszy fakt otrzymania środków zewnętrznych na wykonanie robót – mówi wójt gminy Tomasz Sokołowski:

– Pierwsze kroki to postępowanie przetargowe na wykonanie projektu pod zadanie – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że gmina Trzebiel do inwestycji dołoży około pół miliona złotych.