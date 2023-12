Koszykarze Zastalu nadal nie wygrali meczu w PLK u siebie. Dziś przegrali z Dzikami Warszawa, bo fatalnie grali na własnej desce i słabo rozegrali końcówkę, a w czasie meczu szalone trójki pozwalały na utrzymywanie się blisko rywala, ale to drużyna ze stolicy jednak była lepsza i w końcu postawiła na swoim.

Na pomeczowej konferencji prasowej usłyszeliśmy to, co wcześniej można było zobaczyć na parkiecie – o fizyczności, którą Dziki wykorzystały na tablicy Zastalu, co skutkowało ich większą liczbą posiadań i trafionych punktów.

Trener David Dedek:

Marcin Woroniecki:

Z kolei rywale chwalili Zastal no ale oczywiście z zadowoleniem mówili o wygranej i też chwalili się pracą na desce.

Trener Dzików – Krzysztof Szablowski:

Grzegorz Grochowski:

Kolejny mecz Zastalu w niedzielę z Czarnymi w Słupsku. Nadal nie wiadomo, czy zagra w nim Darious Hall, który ma naderwane więzadło boczne kolana. Sam zawodnik wychodząc z hali rzucił tylko, że ma nadzieję, że będzie to możliwe. A bardzo jest potrzebny zespołowi, bo to najlepszy defensor Zastalu.