Pierwszoligowi pilkarze ręczni AZS UZ przegrali w Zielonej Górze z Żagwią Dzierżoniów po rzutach karnych 3:4. Po 60 minutach był remis 25:25. Gospodarze prowadzili po pierwszej połowie 12;11, a po 42 minutach już 16:12. Goście nie zamierzali jednak odpuszczać, bo po 52 minutach to Żagiew prowadziła 21:20. Końcówka meczu była nerwowa. Sędziowie co chwilę na ławkę kar posyłali zawodników obu ekip. Gospodarze doprowadzili do remisu 25:25 po rzucie Alana Młynkowiaka, ale na 5 sekund przed końcem goście mieli rzut karny, którego nie wykorzystał Gabriel Kramm. W serii rzutów karnych skuteczniejsza była Żagiew, która wygrała 4:3.