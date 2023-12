Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu zaprasza mieszkańców gminy do udziału w warsztatach świątecznych. Rękodzielnicze wydarzenie zaplanowano na czwartek. Wstęp jest wolny.

Podczas spotkania powstaną girlandy, które każdy będzie mógł zabrać do domu. – Takie prace przedświąteczne to nasza propozycja na spędzenia razem czasu, wspólne rozmowy i interakcję – mówi dyrektor placówki Artur Kułdosz :

– Wszelkie materiały zabezpieczamy. Jedyna rzecz, to rękawice, które warto zabrać ze sobą aby chronić dłonie od igieł. No i oczywiście dobry nastrój i zapał do tworzenia – zaznacza szef ośrodka kultury:

Czwartkowe warsztaty w Trzebielu rozpoczną się o godzinie 16.00.