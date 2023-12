W Urzędzie Miasta doszło dziś do kolejnego spotkania ws. pomocy koszykarskiemu Zastalowi – było bardzo emocjonujące i momentami głośne, a do ostatecznego dogadania szczegółów pomocy klubowi potrzebne będzie jeszcze jedno spotkanie.

W tym kolejnym mają brać udział tylko przedstawiciele urzędów. Nie będzie szefa rady nadzorczej Zastalu – Janusza Jasińskiego, który – według pozostałych uczestników – podgrzewał dziś atmosferę rozmowy(dochodziło między nim, a prezydentem miasta do ostrych wymian zdań).

Nie będzie też na kolejnym spotkaniu kibiców – ci powiedzieli nam po zakończeniu spotkania, że wręcz nie chcą w nim uczestniczyć.

Szef klubu kibica Zastal – Tomasz Mruk:

Obok Tomasza Mruka w delegacji kibicowskiej był też prawnik Radosław Przymuszała, który mówi nam, że porozumienie musi być jak najszybciej zawarte, bo mecz z Dzikami może okazać się nawet ostatnim w tym sezonie:

Ta obawa o los klubu spowodowana jest tym, że do 15 grudnia zawodnicy Zastalu czekają na wypłaty. Jak słyszymy nieoficjalnie, kilku – z nich zastanawia się, czy w przypadku braku wypłat, nie rozstać się z klubem. Klub na dziś ma tymczasem problem z zebraniem niezbędnej kwoty i dlatego zależy mu na tym, żeby jak najszybciej zostało zawarte porozumienie między urzędami – wtedy zawodnicy mieliby pewność, że przyszłość jest zapewniona nawet jeśli kasa będzie z opóźnieniem.

Ważną rolę rozjemcy na spotkaniu – jak słyszeliśmy od kibiców – odegrał przewodniczący rady miasta, Piotr Barczak. Do niego wpłynęły w miniony poniedziałek dwie prośby o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady miasta.

Prezydent chciał, by na takiej sesji głosowano plan naprawy Zastalu(jednocześnie chciał, by zwołano sejmik wojewódzki). Siedmioro radnych(z PO, Lewicy i 1 niezależny) żądało sesji nadzwyczajnej i podjęcia uchwały, która spowodowałaby, że Zastal mógłby przystąpić do konkursu na miejskie pieniądze(do tej pory nie może, bo ma zaległości wobec zawodników i trenerów i musiałby wypełnić odpowiedni załącznik, co uniemożliwiałoby start w konkursie).

Z dzisiejszych rozmów wynika, co potwierdza Piotr Barczak, że sesji nadzwyczajnych raczej nie będzie, a rada miasta i sejmik o Zastalu i w ogóle pieniądzach na sport porozmawiają na swoich sesjach budżetowych 18 i 19 grudnia.

Janusz Jasiński przyznał nam, że był na spotkaniu pełen emocji, bo nie mógł doczekać się konkretów ws. terminów działań Urzędu Miasta dot. pomocy klubowi. Tymczasem – według niego – miast znów było niekonkretne, a przynajmniej mniej konkretne do Urzędu Marszałkowskiego: