Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów pokonały u siebie Polski Cukier AZS UMCS Lublin 73:69 na zakończenie 8. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Mecz dla gorzowianek zaczął się źle, pierwszą kwartę przegrały różnicą dziewięciu punktów, ale w połowie drugiej od stanu 29:37 zdobyły do końca tej odsłony 11 punktów z rzędu i na przerwę zeszły prowadząc 40:37.

W trzeciej i czwartej kwarcie zespół z Lublina nie odzyskał już skuteczności z początkowej fazy meczu, a to za sprawą skutecznej gorzowskiej obrony. Co prawda w końcówce lublinianki doszły na 2 punkty, ale nie były już w stanie chocby doprowadzić do dogrywki. Spotkanie podsumowuje trener PSI Enei AJP, Dariusz Maciejewski:

Zdobycze punktowe w gorzowskiej drużynie rozłożyły się dziś na większą część zespołu. Najwięcej 14 punktów zdobyła Weronika Telenga, po 13 rzuciły Elena Tsineke i Aleksandra Pszczolarska, 12 dołożyła Nora Wentzel:

Ponadto 11 punktów zdobyła Stephanie Jones, a po 5 Anna Jakubiuk i Chloe Bibby. Bez punktu dziś Wiktoria Kuczyńska.