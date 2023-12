Yulia Drozdek i Oleksii Sobolev sześć lat temu przyjechali do Zielonej Góry z Charkowa. Są ukraińskimi artystami, którzy swoją twórczością chcą zwrócić uwagę na ważne problemy współczesnego świata.

W pierwszym okresie pobytu w Zielonej Górze małżeństwo czuło się zagubione i zdezorientowane- Aleksei pracował na budowie. Wrócili jednak do swojego artystycznego powołania i z pomocą dyrektora BWA Wojciech Kozłowskiego rozpoczęli działalność. Nazywają go ojcem chrzestnym ich nowego życia. Jego rzykładem pomogli też inni. Preferują włączanie widzów do akcji artystycznych. Prowokują, pytają i dyskutują z uczestnikami licznych happeningów . W pracowni udostępnionej przez Fundację Salony tworzą kolekcje mody z tekstyliów recyklingowych. Zachęcają do dbania o planetę poprzez zrównoważoną konsumpcję.