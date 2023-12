Wokół płyty boiska sportowego w Brzeźnicy zainstalowano nowe oświetlenie. To kolejna inwestycja mająca uatrakcyjnić to miejsce. Całkowity koszt zadania to kwota 50 tysięcy złotych.

Na co dzień na obiekcie trenują piłkarze Ludowego Klubu Sportowego Zorza Brzeźnica. – Można powiedzieć, że jest to takie centrum imprez w gminie. Odbywają się tu nie tylko mecze, ale i wiele spotkań mieszkańców. Cieszy nas nowa instalacja – mówi Paweł Najdek prezes klubu:

– Udało nam się otrzymać środki zewnętrzne na wykonanie tych prac. Pomogła również gmina – zaznacza prezes klubu:

Dodajmy, że Ludowy Klub Sportowy Zorza Brzeźnica istnieje od 1958 roku.