Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jasienia od kilku dni przygotowują świąteczne ozdoby i stroiki. Wykonane przez seniorów dekoracje zostaną wystawione na sprzedaż podczas tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego.

Jak mówią sami dojrzali mieszkańcy, wspólne prace, to dobrze spędzony czas i ważna integracja. Wśród ozdób na jarmarku kupić będzie można między innymi bombki choinkowe, jutowe choinki czy lampiony wykonane z butelek. Dochód ze sprzedaży seniorzy przeznaczą na wspólny cel. Tym razem będzie to biesiada przy pizzy. – W tym roku obchodzimy mały jubileusz, więc można to uczcić w ten sposób – mówią aktywni mieszkańcy Jasienia:

Dodajmy, że jarmark bożonarodzeniowy w Jasieniu zaplanowano na 16 grudnia.