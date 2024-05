Jacek Sauter złożył przysięgę na burmistrza Bytomia Odrzańskiego. To jego dziewiąta kadencja na stanowisku włodarza gminy. Do tej pory realizowałem inwestycje, które otrzymały dotacje i tak będzie w tej kadencji. Ale, że przez ten czas wiele zostało zrobione, to będę realizował inwestycje upiększające gminę – mówi burmistrz Sauter.

– W tej kadencji między innymi dokończymy rewitalizację bytomskiego rynku. – dodał burmistrz Jacek Sauter.