Meczem we własnej hali z T71 Diddeleng zakończą fazę grupową rozgrywek EuroCup Women koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp.

W pierwszym, rozegranym na wyjeździe, meczu tych drużyn gorzowski zespół wygrał 93:53 i bez względu na wynik jutrzejszego pojedynku z drugiego miejsca w grupie awansuje do fazy play off. Mimo to trener Dariusz Maciejewski nie lekceważy zespołu z Luksemburga.

Mecz gorzowskiej drużyny z T71 Diddeleng rozegrany zostanie w hali przy ul. Chopina w Gorzowie Wlkp. początek czwartkowego spotkania o godz. 19.00.