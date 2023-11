Kaja Wesołowska będzie od przyszłego sezonu reprezentować lekkoatletyczną sekcję AZS AWF Gorzów.

22-latka to spore objawienie w minionym sezonie w rywalizacji na 100 metrów przez płotki. Podczas mistrzostw Polski do lat 23 ówczesna zawodniczka AZS Poznań niespodziewanie zdobyła brązowy medal i otarła się o minimum na młodzieżowe mistrzostwa Europy a w trakcie całego sezonu aż sześciokrotnie poprawiała swój rekord życiowy, doprowadzając go rok do roku z poziomu 14,26 na 13,49 s.

Wesołowska mówi, że do zmiany klubu i trenowania pod okiem Izabeli Zaleskiej-Posmyk skłoniła ją m.in. chęć dalszego rozwoju i możliwość pracy na treningach razem z będącą na międzynarodowym poziomie Mariką Majewską:

Wesołowska dodała również, że nie myśli na razie o konkretnej imprezie docelowej na przyszły sezon – pozostaje w tej kwestii otwarta.