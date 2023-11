Światowa Organizacja Zdrowia w Światowym Raporcie o Słuchu ostrzega, że do 2050 r. co czwarta osoba będzie mieć problemy ze słuchem.Z tego co najmniej 700 milionów osób będzie potrzebowało dostępu do specjalistycznej opieki oraz innych usług rehabilitacyjnych, chyba że zostaną podjęte odpowiednie działania. Już 4.12 rozpocznie się Tydzień Bezpłatnych Badań Słuchu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra – jak wygląda takie badanie, kto powinien się na nie zapisać i dlaczego opowie Magdalena Rutkowska