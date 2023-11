W Publicznej Szkole Podstawowej numer 5 w Żaganiu zorganizowano dziś charytatywny kiermasz ciast. Do akcji skrzyknęli się wolontariusze, aby pomóc zdobyć środki na rehabilitację piętnastoletniej Weroniki.

Do wydarzenia przyłączyli się także miejscy radni, strażacy oraz rada rodziców. Każdy chętny mógł upiec w domu ciasto i przynieść je do placówki. Za symboliczne złotówki można było skosztować tych specjałów. Każda cegiełka to przejaw empatii i chęci niesienia pomocy osobie potrzebującej. – Weronika dziś połączyła nas wszystkich. Pomaganie jest dobre – mówią zarówno dzieci, jak i dorośli: