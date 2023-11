Rozpoczął się kolejny etap transportowania okrętu podwodnego Sokół do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W środę (22 listopada) na Skwer Kościuszki dojechały wózki SPMT, na których przewożono jednostkę. Jutro 400 tonowe monstrum osiądzie na docelowym miejscu, w przygotowanej betonowej niecce.

– Sytuacja związana z transportem okrętu Kobben do muzeum jest dynamiczna

– powiedział PAP dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń.

Zaznaczył, że w środę po południu (22 listopada) na Skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie od wtorku stał „Sokół”, dotarły wózki SPMT. Są to wieloosiowe transportery modułowe o własnym napędzie tzw. SPMT (Self Propelled Modular Transporters), które służą do przewożenia przedmiotów wielkogabarytowych.

Planowo, drugi etap czyli transport lądowy okrętu Kobben za pomocą wózków miał rozpocząć się w środę ok. godz. 14.00.

Dyrektor Miegoń podkreślił, że godzina rozpoczęcia tej operacji nie była pewna.

– Poza instalowaniem wózków pod okrętem, trzeba było jeszcze sprawdzić hydraulikę i odpowiednio wypoziomować „Sokoła”

– wyjaśnił.

Wózki SPMT miały do pokonania krótki odcinek do miejsca, w którym okręt miał zostać obrócony, tak by mógł dojechać rufą do muzeum.

Takimi wózkami transportowany jest ORP Sokół. Fot. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni/FB

Według harmonogramu, operacja dojazdu do muzeum miała zakończyć się w czwartek.

– Wszystko jest jednak uzależnione od warunków atmosferycznych. Wiatr może znacznie wydłużyć i utrudnić transport

– mówił Miegoń.

– W piątek (24 listopada) rozpocznie się „przerzucanie z transporterów na fundament przy muzeum

– wyjaśnił dyrektor i dodał, że w sobotę operacja powinna zostać zakończona.

Przejazd „Sokoła” ze Skweru Kościuszki do muzeum zaplanowano aleją Topolową, której nawierzchnia została zabezpieczona specjalnymi panelami.

Tak duży transport wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Na czas operacji wyłączono z użytku część alei Jana Pawła II (obie jezdnie); całodobowo zaplanowano wyłączenie z ruchu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Lipowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż bulwaru Nadmorskiego.

Okręt wraz z „wyposażeniem transportowym” waży ok. 360-370 ton, jego długość wynosi ok. 47,4 m, szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m (ale tymczasowa rama transportowa ma ok. 8 m).

Czwartek był siódmym dniem transportowania okrętu podwodnego ORP Sokół z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej. W ubiegły piątek okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego, w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki.

Przez weekend jednostka cumowała przy nabrzeżu i była atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających w tym czasie Gdynię.

W piątek (24 listopada) okręt powinien być przygotowany do przemieszczenia na docelowe miejsce w przygotowanej betonowej niecce. Po zakończeniu operacji przenoszenia Sokoła muzealnicy rozpoczną przygotowywania okrętu do zwiedzania. Eksponat będzie zostanie udostępniony w czerwcu przyszłego roku.

Obszerną relację filmową i fotograficzną ze wszystkich etapów transportu Okrętu podwodnego – dawnego ORP Sokół typu Kobben znajdziecie na facebookowym profilu społecznościowym >>Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni<< i stronie internetowej >>www.muzeummw.pl<<.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni znajduje się przy ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia, tel. 58/620 13 81.

Fot. PAP/Adam Warżawa

Fot. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni/FB