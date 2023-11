Tunezja i Albania mają być nowymi kierunkami z Babimostu. Lubuski port lotniczy zapowiedział wstępnie połączenia, które znajdą się w jego ofercie.

Lubuskie lotnisko informuje, że szczegóły będą znane dopiero za jakiś czas. Dokładniejsze informacje można jednak już teraz znaleźć w systemach rezerwacyjnych biur podróży, które będą odpowiedzialne za ofertę.

Loty do Tunezji zaoferuje m.in. lider polskiego rynku turystycznego. Połączenia miałyby wystartować już w majowy weekend. Tunezja ma znaleźć się w ofercie także innego biura podróży, które chce zaproponować wycieczki od końca maja. Ponadto od połowy czerwca z Babimostu mają latać czarterowe samoloty do Albanii.

W nowym sezonie wakacyjnym w ofercie lubuskiego lotniska będzie ponownie Turcja, a już za miesiąc ponownie ruszy zimowe połączenie do Egiptu.

Tymczasem urząd marszałkowski kończy procedury związane z umową na stałe połączenia z Babimostu do Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że przewoźnikiem na tej trasie ponownie będzie LOT. Polskie Linie Lotnicze jako jedyne złożyły ofertę. Jak informuje Portal Lotniczy urząd marszałkowski w przyszłym roku ma dopłacić do połączeń prawie 13 milionów złotych. LOT zaoferuje, podobnie jak w obecnym roku, sześć par lotów w tygodniu.