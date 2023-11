– przypomina policjantaka.

– namawia podinsp. Stanisławska.

Dzisiaj rano (22 listopada), na 49-tym kilometrze drogi krajowej numer 32, kierująca seatem kobieta nie dostosowała prędkości do trudnych warunków oraz śliskiej nawierzchni, wpadła w poślizg, a następnie zjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście nic jej się nie stało.

– Zwróćmy uwagę na to, że takie niesprzyjające, zmienne warunki mają się utrzymać przez kolejne dni, dlatego prosimy wszystkich kierujących, aby starali się rano wyjechać kilka minut wcześniej po to, żeby nie nadrabiać straconego czasu na drodze. Pamiętajmy, że pośpiech prowadzi do nieostrożności i brawury, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych czy nawet tragicznych zdarzeń na drogach